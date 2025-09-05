PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: Mutmaßlicher Gepäckdieb festgenommen

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Mittwoch (03.09.2024) auf Donnerstag wurde am Hauptbahnhof Stuttgart ein Gepäckdieb durch Einsatzkräfte der Bundespolizei vorläufig festgenommen.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand entwendete der 29-jährige Tatverdächtige in einem Fernverkehrszug von Mannheim nach Stuttgart einer 62-jährigen deutschen Staatsangehörigen offenbar den Reisekoffer. Da sich der algerische Tatverdächtige bereits während der Fahrt auffällig verhalten haben soll, wurde ein Mitreisender auf den Mann aufmerksam. Als der 29-Jährige den Zug am Hauptbahnhof Stuttgart mit einem mutmaßlich fremden Koffer verließ, informierte der Zeuge die Bundespolizei. Durch die Einsatzkräfte konnte der Tatverdächtige noch am Querbahnsteig angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten aggressiv, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der Koffer zweifelsfrei der 62-jährigen Geschädigten zugeordnet werden.

Der algerische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 04.09.2025 dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige wurde daraufhin von Einsatzkräften der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

