PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt und Zugbegleiter gestoßen

Schwäbisch Hall (ots)

Am späten Mittwochabend (03.09.2025) belästigte ein Mann in einem Zug bei Schwäbisch Hall mehrere Reisende. Als sich der Zugbegleiter einschaltete, wurde er körperlich angegangen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein 58-Jähriger gegen 21:55 Uhr in einem Regionalexpress auf der Fahrt nach Schwäbisch Hall zunächst mehrere Reisende verbal belästigt haben. Als der 38-jährige Zugbegleiter die Situation beruhigen wollte, wurde er durch den tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen offenbar zur Seite gestoßen. Hierbei zog sich der deutsche Zugbegleiter leichte Verletzungen zu. Nach der Tat flüchtete der 58-Jährige in einen Linienbus, wo er kurz darauf von informierten Einsatzkräften der Landespolizei angetroffen wurde.

Gegen den Tatverdächtigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 08:11

    BPOLI S: Zeugen gesucht: DB-Mitarbeiter von Unbekanntem geschlagen

    Stuttgart (ots) - Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Dienstagnachmittag (02.09.2025) in einer stehenden S-Bahn am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Unbekannte gegen 15:15 Uhr zusammen mit vier Begleitern in der 1. Klasse der S-Bahn S2, als sie von einem 26-jährigen ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:56

    BPOLI S: Körperverletzung am Bahnsteig

    Reichenbach an der Fils (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (02.09.2025) wurde ein 19-Jähriger am Bahnhof Reichenbach (Fils) körperlich angegriffen. Gegen 00:15 Uhr nutzte der 15-jährige Tatverdächtige einen Regionalzug von Stuttgart in Richtung Geislingen (Steige). Im Laufe der Fahrt kam es offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und dem geschädigten deutschen ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:56

    BPOLI S: Mann leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

    Renningen (ots) - Nachdem ein 57-Jähriger am Bahnhof Renningen in Gewahrsam genommen wurde, leistete er am späten Montagabend (01.09.2025) Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit gegen 22:30 Uhr eine S-Bahn der Linie S6. Da der offenbar alkoholisierte Mann mutmaßlich in der Bahn geraucht hatte, wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren