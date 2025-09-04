Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt und Zugbegleiter gestoßen

Schwäbisch Hall (ots)

Am späten Mittwochabend (03.09.2025) belästigte ein Mann in einem Zug bei Schwäbisch Hall mehrere Reisende. Als sich der Zugbegleiter einschaltete, wurde er körperlich angegangen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein 58-Jähriger gegen 21:55 Uhr in einem Regionalexpress auf der Fahrt nach Schwäbisch Hall zunächst mehrere Reisende verbal belästigt haben. Als der 38-jährige Zugbegleiter die Situation beruhigen wollte, wurde er durch den tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen offenbar zur Seite gestoßen. Hierbei zog sich der deutsche Zugbegleiter leichte Verletzungen zu. Nach der Tat flüchtete der 58-Jährige in einen Linienbus, wo er kurz darauf von informierten Einsatzkräften der Landespolizei angetroffen wurde.

Gegen den Tatverdächtigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.

