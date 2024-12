Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Hauptbahnhof Wittlich

Wittlich (ots)

Am 13.12.2024 stellt eine Verkehrsteilnehmerin einen Schaden am vorderen linken Kotflügel und der Fahrertür ihres weißen PKW Audi A1 fest. Dieser Schaden könne ihres Erachtens nur im Zeitraum des 12.12.2024 zwischen 6.55 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Wittlicher Hauptbahnhofs in der Europastraße verursacht worden sein. Dem Anschein nach hat ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Schaden am Fahrzeug der Geschädigten verursacht und hat die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571 9260 in Verbindung zu setzen.

