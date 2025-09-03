PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: DB-Mitarbeiter von Unbekanntem geschlagen

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Dienstagnachmittag (02.09.2025) in einer stehenden S-Bahn am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Unbekannte gegen 15:15 Uhr zusammen mit vier Begleitern in der 1. Klasse der S-Bahn S2, als sie von einem 26-jährigen Bahnmitarbeiter gebeten wurden, diese für Reinigungsarbeiten zu verlassen. Der unbekannte Mann soll ihn daraufhin ausgelacht und geschubst haben, wodurch der 26-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit gegen die Tür fiel. Im weiteren Verlauf kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer Rangelei am Boden. Nachdem der DB-Mitarbeiter mit seinem Mobiltelefon ein Foto von dem Tatverdächtigen gemacht haben soll, wurde ihm dieses wohl aus der Hand geschlagen, sodass es leicht beschädigt wurde. Im Anschluss flüchtete der mutmaßliche Täter zusammen mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung. Er wird als 25 bis 35 Jahre alter Mann mit gestutztem Vollbart beschrieben und soll zur Tatzeit ein graues T-Shirt mit einem langärmligen schwarzen Oberteil darunter sowie ein Basecap getragen haben.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711550491020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

