Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sachbeschädigung in S-Bahn

Kirchheim/Teck (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch einen 34 Jahre alten Mann ist es am Sonntagabend (07.09.2025) gegen 20:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen Plochingen und Kirchheim/Teck gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 34-Jährige während der Fahrt mehrere Reisende verbal an und begab sich anschließend in ein 1.Klasseabteil. Hier soll er mit einem Küchenmesser einen Tisch beschädigt haben, weshalb Reisende die Polizei alarmierten. Beim Halt der S1 in Kirchheim/Teck wurde der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit von einer Streife der Landespolizei angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Das Messer stellten die Beamten sicher.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

