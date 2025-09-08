Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: mutmaßlicher Taschendieb nach versuchtem Diebstahl in Haft

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagnachmittag (05.09.2025) am Hauptbahnhof in Stuttgart einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor versucht haben soll, eine Reisende zu bestehlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die 38-jährige Reisende gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig 1 und war gerade dabei, Geld an einem Automaten abzuheben. Währenddessen soll die Frau bemerkt haben, dass der 34-jährige marokkanische Staatsangehörige hinter ihr stand und offenbar versuchte, das Mobiltelefon aus ihrer linken Jackentasche zu entwenden. Umgehende rief die Reisende um Hilfe und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei fest. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter am Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den wohnsitzlosen Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell