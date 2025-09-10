Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Körperverletzung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Aalen (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Montagnachmittag (08.09.2025) in einem Regionalexpress am Bahnhof in Aalen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 40-Jährige mit slowakischer Staatsangehörigkeit gegen 16:00 Uhr mit seinem Fahrrad in den Zug ein und durchsuchte anschließend die Mülleimer. Die 63-jährige Zugbegleiterin forderte ihn daraufhin wohl auf, dies zu unterlassen und verlangte seinen Fahrschein. Nachdem der Mann kein Zugticket vorzeigen konnte, soll er aggressiv geworden sein und auf die Sitze gespuckt haben. Der anschließenden Aufforderung der Zugbegleiterin, den Zug zu verlassen, kam der Tatverdächtige nicht nach. Stattdessen soll er die 63-jährige deutsche Staatsangehörige beleidigt und gekratzt haben, sodass sie die Polizei alarmierte. Bis zum Eintreffen der Beamten versuchte der mutmaßliche Täter durch Ziehen der Notentriegelung offenbar zu flüchten, was durch die Zugbegleiterin und den Triebfahrzeugführer verhindert wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der wohnsitzlose Mann seinen Weg fortsetzen. Er muss jedoch mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711550491020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell