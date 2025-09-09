Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionistische Handlung in der S-Bahn

Herrenberg (ots)

Am Montagmorgen (08.09.2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S1 zu einer exhibitionistischen Handlung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein Unbekannter gegen 09:30 Uhr, in der S-Bahn von Böblingen nach Herrenberg, sein Glied entblößt und daran manipuliert haben. Hierbei soll der Mann eine 18-Jährige gezielt angeschaut und die Kamera seines Handys auf die deutsche Staatsangehörige gerichtet haben. Der Unbekannte verließ die S-Bahn offenbar am Bahnhof Herrenberg. Der Tatverdächtige soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank und 180 cm groß sein. Zur Tatzeit soll er eine kurze Jeanshose sowie einen dunklen Pullover mit Kapuze getragen haben. Auffällig waren offenbar seine roten, kurzen Haare.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 55049-1020).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell