Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bereits am Montag, den 18. August, wurden in Heiligenstadt mehrere Sachbeschädigungen festgestellt, zu denen die Polizei um Zeugenhinweise bittet. In der Theodor-Storm-Straße Ecke Aureusstraße beschmierten Unbekannte einen Verteilerkasten mit blauer Farbe. In einem weiteren Fall besprühten der oder die Täter die Trafostation "Iberg" im Bereich der Theodor-Storm-Straße mit Graffiti. Wann genau sich die Taten ereigneten, ist gegenwärtig unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf insgesamt mehrere tausend Euro. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100.

Aktenzeichen: 0229568/0229592

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

