Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mopedfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt
Kirchheilingen (ots)
Eine Autofahrerin befuhr am Montagvormittag die Kreisstraße 511 aus Tottleben kommend in Richtung Kirchheiligen. In einer Linkskurve kollidiert die Fahrzeugführerin seitlich mit einer 17-jährigen Mopedfahrerin im Gegenverkehr. Die Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich leicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell