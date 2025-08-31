Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automaten aufgebrochen

Weima (ots)

Samstagnacht, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis etwa 03:00 Uhr haben unbekannte Täter in Schoppendorf die Milchautomaten des dortigen Bioladens aufgebrochen. Dabei betraten diese zunächst das 24h geöffnete Verkaufshäuschen und brachen anschließend die beiden Milchautomaten gewaltsam auf, um so an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Die Täter konnten dadurch Beutegut im Wert von ca. 70,00 Euro erlangen. Der entstandene Schachschaden beläuft sich auf etwa 150, 00 Euro. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden; Tel. 03643/882-0 oder per Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de.

