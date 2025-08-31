LPI-J: Scheibe mit Hammer eingeschlagen
Weimar (ots)
Am Freitagvormittag in Weimar in der Carl-von-Ossietzky-Straße beschädigte eine unbekannte männliche Person die Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung mit einem Hammer. Anschließend rannte die Person in Richtung des Weimarer Atriums davon und ließ den Hammer am Tatort zurück. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen, der Hammer wurde sichergestellt. Hinweise zur Tat bzw. zum Täter nimmt die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.
