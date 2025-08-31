LPI-J: Straßenbahnhaltestelle beschädigt

Jena (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 06:20 Uhr saß ein 34-jähriger Geschädigter auf einer Bank vor einem Lokal in der Johannisstraße im Stadtzentrum von Jena. Zuvor hatte er in dem Lokal gefeiert und Alkohol konsumiert. Zu dieser Zeit kamen drei ihm unbekannte Männer aus dem Lokal und gesellten sich zu ihm. Es entwickelte sich ein Streit zwischen den Männern, wobei diese schließlich gemeinsam auf den Geschädigten ...

mehr