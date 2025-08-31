LPI-J: Straßenbahnhaltestelle beschädigt
Jena (ots)
Am Freitagnachmittag wurde der Polizei Jena durch einen Straßenbahnfahrer gemeldet, dass eine Haltestelle in der Kahlaischen Straße beschädigt wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen wurde festgestellt, dass ein großes Glaselement der Haltestelle "Felsenkeller" zersplittert war. Hinweise auf den Verursacher konnten nicht aufgefunden werden. Zu dieser Tageszeit ist die Haltestelle stark frequentiert, so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es hierzu Zeugen gibt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell