LPI-J: Drei Täter flüchtig nach Körperverletzung
Jena (ots)
Am Samstagmorgen, gegen 06:20 Uhr saß ein 34-jähriger Geschädigter auf einer Bank vor einem Lokal in der Johannisstraße im Stadtzentrum von Jena. Zuvor hatte er in dem Lokal gefeiert und Alkohol konsumiert. Zu dieser Zeit kamen drei ihm unbekannte Männer aus dem Lokal und gesellten sich zu ihm. Es entwickelte sich ein Streit zwischen den Männern, wobei diese schließlich gemeinsam auf den Geschädigten einschlugen. Weiterhin wurde der Mann auch mehrfach getreten, wodurch er Verletzungen am Arm und im Gesicht erlitt. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten alle Täter flüchten. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell