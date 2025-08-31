PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stadtroda im Fokus: 5 Treffer an zwei Tagen - Fahrer unter Cannabiseinfluss, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Stadtroda (ots)

Stadtroda - Am vergangenen Freitag und Samstag zeigten sich die Stadtrodaer Polizeibeamten besonders aufmerksam - und erfolgreich. Gleich fünf relevante Verkehrsdelikte konnten im Rahmen der Kontrolltätigkeiten festgestellt werden.

Freitagnachmittag wurde ein Motorroller mit verdächtiger Fahrzeugidentnummer gestoppt. Schnell stellte sich heraus: Die Nummer passte nicht mit dem Versicherungskennzeichen überein - der 65-jährige Fahrer muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten.

Wenig später kontrollierten die Beamten einen 37-jährigen in Tröbnitz, welcher mit einem selbstfahrenden Pedelec ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war - Knackpunkt war neben dem fehlenden Versicherungsschutz auch die erforderliche Fahrerlaubnis, die der Radfahrer nicht vorweisen konnte.

Samstagmorgen wurde zunächst ein 32-jähriger Motorrollerfahrer in der August-Bebel-Straße kontrolliert, bei dem ein Drogenschnelltest THC-Konsum anzeigte. Mittag folgte ein 42-jähriger Autofahrer in der Geraer Straße - ebenfalls mit dem einem positiven Test auf den Konsum von Cannabis.

Nachmittag traf es in der Bahnhofstraße einen 51-jährigen Mann mit einem moldawischen Führerschein. Da dieser schon seit längerer Zeit in Deutschland lebt, hätte der Führerschein umgeschrieben werden müssen - was nicht geschah. Somit erfüllt der Verstoß den Tatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fünf klare Feststellungen an zwei Tagen - eine Bilanz, die die konsequente Kontrolltätigkeit der Polizei in Stadtroda eindrucksvoll unterstreicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

