Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rollertour endet bei Mutter - 13-jähriger auf geklautem Motorroller unterwegs

Jena, Dornburg-Camburg (ots)

Dornburg-Camburg - Am Freitagabend staunten die Polizeibeamten in Dorndorf nicht schlecht. Ein 13-jähriger Junge war dort mit einem Motorroller unterwegs - ohne Führerschein und obendrein auf einem gestohlenen Fahrzeug.

Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus: Der Roller war bereits vor 5 Tagen in Jena als gestohlen gemeldet worden.

Der Junge wurde von seiner Mutter abgeholt und der Motorroller an seinen Eigentümer zurückgegeben. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland nahm die Ermittlungen hierzu auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell