Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto kollidiert mit Baum - zwei Leichtverletzte bei Kahla

Kahla (ots)

Kahla - Auf der Landstraße zwischen Kahla und Seitenroda kam eine 19-jährige mit ihrem Pkw Opel in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Die Unfallverursacherin sowie ihre 12-jährige Beifahrerin konnten glücklicherweise das Auto leicht verletzt und aus eigener Kraft verlassen. Sie wurden beide in eine Klinik nach Jena verbracht. Das Fahrzeug musste mit Totalschaden durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Beamte der Polizeistation in Kahla nahmen den Unfall auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell