PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto kollidiert mit Baum - zwei Leichtverletzte bei Kahla

Kahla (ots)

Kahla - Auf der Landstraße zwischen Kahla und Seitenroda kam eine 19-jährige mit ihrem Pkw Opel in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Die Unfallverursacherin sowie ihre 12-jährige Beifahrerin konnten glücklicherweise das Auto leicht verletzt und aus eigener Kraft verlassen. Sie wurden beide in eine Klinik nach Jena verbracht. Das Fahrzeug musste mit Totalschaden durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Beamte der Polizeistation in Kahla nahmen den Unfall auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 07:39

    LPI-J: Fahrradfahrerin verletzt

    Kahla (ots) - Kahla - Eine 76-jährige Fahrradfahrerin befuhr Freitagnachmittag die Bahnhofstraße stadtauswärts und wollte nach links auf die Turnerstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit überholte ein 49-jähriger mit seinem Ford die Frau. Die Radfahrerin und der Pkw berührten sich seitlich, wobei die ältere Frau stürzte und sich verletzte. Sie wurde in die Klinik nach Jena verbracht. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 07:38

    LPI-J: Unachtsamer Moment - Radfahrer übersehen

    Hermsdorf (ots) - Hermsdorf - Freitagnachmittag beabsichtigte eine 37-jährige Peugeotfahrerin von der Straße an der Rauda auf die Landstraße zum dortigen Einkaufszentrum abzubiegen. Hierbei übersah sie einen auf dem Radweg befindlichen Radfahrer. Der Mann prallte gegen das Auto und fiel zu Boden. Der 72-jährige wurde mit Prellungen und Brüchen am Oberkörper in die Waldkliniken nach Eisenberg verbracht. Die Polizei ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:44

    LPI-J: Pkw nicht gesichert

    Apolda (ots) - Eine 73-jährige Frau parkte gestern früh ihr Fahrzeug auf dem Robert Koch Krankenhaus Parkplatz in Apolda, ohne es gegen das Wegrollen zu sichern. Hierbei rollte das Auto der Frau gegen das ordnungsgemäß eingeparkte Fahrzeug eines 39-Jährigen. Gegen die 73-jährige wurde Anzeige erstattet wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren