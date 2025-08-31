LPI-J: Unachtsamer Moment - Radfahrer übersehen
Hermsdorf (ots)
Hermsdorf - Freitagnachmittag beabsichtigte eine 37-jährige Peugeotfahrerin von der Straße an der Rauda auf die Landstraße zum dortigen Einkaufszentrum abzubiegen. Hierbei übersah sie einen auf dem Radweg befindlichen Radfahrer. Der Mann prallte gegen das Auto und fiel zu Boden. Der 72-jährige wurde mit Prellungen und Brüchen am Oberkörper in die Waldkliniken nach Eisenberg verbracht. Die Polizei in Stadtroda nahm den Unfall sowie die Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die Unfallverursacherin auf.
