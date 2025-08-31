PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamer Moment - Radfahrer übersehen

Hermsdorf (ots)

Hermsdorf - Freitagnachmittag beabsichtigte eine 37-jährige Peugeotfahrerin von der Straße an der Rauda auf die Landstraße zum dortigen Einkaufszentrum abzubiegen. Hierbei übersah sie einen auf dem Radweg befindlichen Radfahrer. Der Mann prallte gegen das Auto und fiel zu Boden. Der 72-jährige wurde mit Prellungen und Brüchen am Oberkörper in die Waldkliniken nach Eisenberg verbracht. Die Polizei in Stadtroda nahm den Unfall sowie die Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die Unfallverursacherin auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren