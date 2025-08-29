Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe auf frischer Tat gestellt

Weimar (ots)

Donnerstag, kurz vor Mitternacht, überraschte ein Anwohner in der Hufelandstraße einen Dieb. Dieser hatte sich Zugang in ein Mehrfamilienhaus verschafft und befand sich in der Tiefgarage. Dort wurde er mit Aufbruchswerkzeug in der Hand festgestellt und offensichtlich war auch schon Beutegut zum Abtransport bereitgestellt worden. Als die Polizei zur Anzeigenaufnahme anrückte, fand sie in einer dunklen Ecke einen zweiten Täter versteckt. Es handelte sich um bereits einschlägig polizeilich bekannte 20- und 31-jährige Brüder. Die Männer wurden festgenommen und verbrachten die Nacht in den Gewahrsamszellen der PI Weimar. Am heutigen Tag werden sie einem Haftrichter vorgeführt.

