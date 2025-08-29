LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle
Nauendorf (ots)
Am Donnerstag führte die Polizei Apolda eine Geschwindigkeitskotrolle in Nauendorf durch. In der Zeit von 14:00 - 21:45 Uhr wurden 589 Fahrzeuge festgestellt. Es wurden 86 Verwarngelder und 25 Bußgelder ausgestellt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit in der 30-iger Zone betrug 61 km/h.
