LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Donnerstag, kurz vor Mitternacht, überraschte ein Anwohner in der Hufelandstraße einen Dieb. Dieser hatte sich Zugang in ein Mehrfamilienhaus verschafft und befand sich in der Tiefgarage. Dort wurde er mit Aufbruchswerkzeug in der Hand festgestellt und offensichtlich war auch schon Beutegut zum Abtransport bereitgestellt worden. Als die Polizei zur Anzeigenaufnahme anrückte, fand sie in einer dunklen ...

