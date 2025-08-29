LPI-J: Pkw nicht gesichert
Apolda (ots)
Eine 73-jährige Frau parkte gestern früh ihr Fahrzeug auf dem Robert Koch Krankenhaus Parkplatz in Apolda, ohne es gegen das Wegrollen zu sichern. Hierbei rollte das Auto der Frau gegen das ordnungsgemäß eingeparkte Fahrzeug eines 39-Jährigen. Gegen die 73-jährige wurde Anzeige erstattet wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Verletzt wurde zum Glück niemand.
