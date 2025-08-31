Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrerin verletzt

Kahla (ots)

Kahla - Eine 76-jährige Fahrradfahrerin befuhr Freitagnachmittag die Bahnhofstraße stadtauswärts und wollte nach links auf die Turnerstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit überholte ein 49-jähriger mit seinem Ford die Frau. Die Radfahrerin und der Pkw berührten sich seitlich, wobei die ältere Frau stürzte und sich verletzte. Sie wurde in die Klinik nach Jena verbracht. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell