PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrerin verletzt

Kahla (ots)

Kahla - Eine 76-jährige Fahrradfahrerin befuhr Freitagnachmittag die Bahnhofstraße stadtauswärts und wollte nach links auf die Turnerstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit überholte ein 49-jähriger mit seinem Ford die Frau. Die Radfahrerin und der Pkw berührten sich seitlich, wobei die ältere Frau stürzte und sich verletzte. Sie wurde in die Klinik nach Jena verbracht. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 07:38

    LPI-J: Unachtsamer Moment - Radfahrer übersehen

    Hermsdorf (ots) - Hermsdorf - Freitagnachmittag beabsichtigte eine 37-jährige Peugeotfahrerin von der Straße an der Rauda auf die Landstraße zum dortigen Einkaufszentrum abzubiegen. Hierbei übersah sie einen auf dem Radweg befindlichen Radfahrer. Der Mann prallte gegen das Auto und fiel zu Boden. Der 72-jährige wurde mit Prellungen und Brüchen am Oberkörper in die Waldkliniken nach Eisenberg verbracht. Die Polizei ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:44

    LPI-J: Pkw nicht gesichert

    Apolda (ots) - Eine 73-jährige Frau parkte gestern früh ihr Fahrzeug auf dem Robert Koch Krankenhaus Parkplatz in Apolda, ohne es gegen das Wegrollen zu sichern. Hierbei rollte das Auto der Frau gegen das ordnungsgemäß eingeparkte Fahrzeug eines 39-Jährigen. Gegen die 73-jährige wurde Anzeige erstattet wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:44

    LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

    Nauendorf (ots) - Am Donnerstag führte die Polizei Apolda eine Geschwindigkeitskotrolle in Nauendorf durch. In der Zeit von 14:00 - 21:45 Uhr wurden 589 Fahrzeuge festgestellt. Es wurden 86 Verwarngelder und 25 Bußgelder ausgestellt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit in der 30-iger Zone betrug 61 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren