LPI-J: Fahrt mit E-Scooter unter Einfluss von berauschenden Mitteln
Apolda (ots)
Am 29.08.2025, um 22:00 Uhr, wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Apolda durch Polizeibeamte der PI Apolda im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche den Verdacht erregten, dass der E-Scooter-Fahrer vor Fahrtantritt beschrauschende Mittel konsumiert hat. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt war für den 19-jährigen beendet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell