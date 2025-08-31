LPI-J: Ohne Führerschein und unter Einfluss von Alkohol unterwegs

Kahla (ots) - Kahla - Auf der Landstraße zwischen Kahla und Seitenroda kam eine 19-jährige mit ihrem Pkw Opel in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Die Unfallverursacherin sowie ihre 12-jährige Beifahrerin konnten glücklicherweise das Auto leicht verletzt und aus eigener Kraft verlassen. Sie wurden beide in eine Klinik nach Jena verbracht. Das Fahrzeug ...

mehr