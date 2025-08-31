LPI-J: Ohne Führerschein und unter Einfluss von Alkohol unterwegs
Apolda (ots)
Am Samstagmorgen um 02:05 Uhr, war die Fahrt für eine 39-jährige Frau aus Bad Sulza vorbei. Die Fahrerin konnte den Polizeibeamten aus Apolda während einer Verkehrskontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Die Fahrt war somit für die Frau beendet und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell