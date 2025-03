POL-PDNR: Verdacht der Verkehrsgefährdung durch unsicher geführten PKW

Unkel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde erneut das Rolltor einer Werkstatt in der Rabenhorststraße mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem gleichgelagerten Fall. In beiden Fällen gibt es keine Täterhinweise. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern werden an pilinz@polizei.rlp.de oder 02644 943-0 erbeten. Rückfragen bitte an: ...

