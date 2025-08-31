Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogen mit E-Scooter

Jena (ots)

Unbelehrbar scheint der 39-jährige Fahrer eines E-Scooter zu sein, den die Beamten der Polizei Jena in der Nacht vom Freitag zum Samstag kurz nach Null Uhr im Bereich der Camburger Straße kontrollierten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Anzumerken ist, dass der Betroffene in diesem Jahr bereits das dritte Mal wegen solch einem Verstoß aufgefallen ist. Letztmalig wurden gegen den Mann im Juni und im Februar Ordnungswidrigkeitenanzeigen diesbezüglich eingeleitet.

