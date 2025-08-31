PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Pkw

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden in Weimar an der Paul-Schneider-Straße aus einem Pkw mehrere Schlüssel entwendet. Die Schlüssel befanden sich in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Unter welchen Umständen sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zum Fahrzeug verschaffen konnten, ist nicht bekannt. Am Fahrzeug selbst wurde kein Sachschaden verursacht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

