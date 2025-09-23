PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte werfen Feuerwerkskörper in Wohnung

Nordhausen (ots)

Zeugen sucht die Nordhäuser Polizei nach einem Vorfall, der sich am Montagabend in Nordhausen ereignete. Bislang unbekannte Täter warfen gegen 18.45 Uhr in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße einen Feuerwerkskörper durch das geöffnete Balkonfenster einer Wohnung. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden am Fußbodenbelag der Wohnung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Wer kann Hinweise geben? Wer hat beobachtet, wie jemand am Montagabend im Bereich des Tatortes mit Feuerwerk hantierte? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0248262

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

