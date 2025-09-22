Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte brechen in Tiny House ein
Wiehl (ots)
Zwischen null Uhr am Samstag (20. September) und 20 Uhr am Sonntag sind Un-bekannte in ein Tiny Hose in der Großfischbacher Straße eingedrungen. Die Ein-brecher hebelten die Tür zum Häuschen auf und öffneten diverse Schränke. An-schließend flüchteten sie ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
