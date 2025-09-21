Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Gummersbach (ots)

Am vergangenen Samstag (20. September), zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Sohl" in Gummersbach ein. Die Kriminellen hebelten das Küchenfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher stahlen Schmuck, Uhren und eine Münzsammlung. Sie flüchteten über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

