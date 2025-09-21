PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alarmauslösung vertreibt Einbrecher

Gummersbach (ots)

Indem sie ein Fenster einschlugen, brachen Unbekannte am 21. September (Sonntag) um 03:26 Uhr in die Geschäftsräume einer Autovermietung in der Gummersbacher Straße ein. Als die Einbrecher die Räumlichkeiten betraten, löste sogleich die Alarmanlage aus. Die Kriminellen griffen nach zwei Mobiltelefonen, bevor sie aus dem Gebäude flüchteten, ließen diese aber auf ihrer Flucht zurück. Die Mobiltelefone konnten dann durch Polizisten aufgefunden werden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Drei Autofahrerinnen bei Unfall leicht verletzt

    Gummersbach (ots) - Am 18. September (Donnerstag) kam es auf der Seßmarstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Eine 33-Jährige aus Gummersbach war auf der Seßmarstraße in Fahrtrichtung "Hindenburgstraße" unterwegs. Hinter der 33-Jährigen fuhren eine 22-jährige Bergneustädterin sowie eine 36-Jährige aus Bergneustadt. Gegen 18:30 Uhr musste die Gummersbacherin ihren Mazda verkehrsbedingt ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto

    Lindlar (ots) - Ein 48-jähriger Mann aus Lindlar fuhr am Donnerstag (18. September) mit seinem Skoda auf der Kölner Straße (L299) in Fahrtrichtung "Dr.-Meinerzhagen-Straße". Ein 81-jähriger Pedelecfahrer aus Lindlar war in gleicher Richtung unterwegs, als es gegen 15:30 Uhr beim einem Fahrstreifenwechsel des 81-Jährigen zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Skoda kam. Der Pedelecfahrer stürzte und zog sich ...

    mehr
