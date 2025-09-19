Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Autofahrerinnen bei Unfall leicht verletzt

Gummersbach (ots)

Am 18. September (Donnerstag) kam es auf der Seßmarstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Eine 33-Jährige aus Gummersbach war auf der Seßmarstraße in Fahrtrichtung "Hindenburgstraße" unterwegs. Hinter der 33-Jährigen fuhren eine 22-jährige Bergneustädterin sowie eine 36-Jährige aus Bergneustadt. Gegen 18:30 Uhr musste die Gummersbacherin ihren Mazda verkehrsbedingt abbremsen. Die 36-jährige Ford-Fahrerin fuhr auf den vor ihr abbremsenden VW der 22-Jährigen auf, wodurch dieser auf den Mazda der 36-Jährigen geschoben wurde. Die drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

