Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kettensäge gestohlen
Waldbröl (ots)
Zwischen dem 17. September (Mittwoch), 15 Uhr, und dem 18. September, 10 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Gartenhütte in der Straße "Im Bungerd". Die Einbrecher stahlen eine Kettensäge des Herstellers "Stihl" (Modell: MSA 161T). Sie entkamen unerkannt.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
