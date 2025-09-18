Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Kellerräume ein

Gummersbach (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17. September (Mittwoch) waren Kriminelle in der Schillerstraße in Dieringhausen unterwegs. In einem Mehrfamilienhaus stahlen sie aus einem unverschlossenen Kellerraum eine Wasserpfeife und ein Zelt inklusive Umverpackung. An einem weiteren Kellerraum brachen sie das Vorhängeschloss auf und versuchten, einen dort abgestellten Elektroroller zu stehlen, scheiterten augenscheinlich an der Treppe und ließen den Roller im Treppenhaus zurück.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell