Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfallfahrer war betrunken
Gummersbach (ots)
Beim Rückwärtsfahren touchierte ein 55-jähriger Autofahrer aus Gummersbach einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Zur Unfallaufnahme hinzugerufene Polizisten konnten bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Neben einer Blutprobe musste der Gummersbacher auch seinen Führerschein abgeben. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen (17. September) um 7:15 Uhr in der "Landstraße" in Windhagen.
