Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autos in Wohngebiet angegangen

Wiehl (ots)

In der Nacht von Montag (15. September) auf Dienstag haben Unbekannte ihr Unwesen in Wiehl-Hengstenberg getrieben. In der Straße "Im Mauren Garten" schlugen sie die Seitenscheibe eines Autos ein, stahlen Bargeld und eine Trainingsjacke und durchwühlten ein weiteres unverschlossenes Fahrzeug. Im "Hessklöhweg" wurde aus einem unverschlossenen Auto eine leere Sporttasche gestohlen. Auch in der "Hengstenberger Straße" waren die Kriminellen aktiv. Dort durchwühlten sie einen unverschlossenen Pkw nach möglicher Beute und stahlen aus einem Gartenhaus ein Trekkingrad des Herstellers "Roymon" (Modell: Tour Roy E 8.0) in der Farbe Grau. Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

