Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Scheibe eingeschlagen und Armatur gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwischen 03:10 Uhr und 17:30 Uhr am vergangenen Dienstag (16. September) schlugen Unbekannte das Fenster zum Toilettenraum eines Seminargebäudes in der Hückeswagener Straße in Windhagen ein. Die Einbrecher demontierten und stahlen eine Armatur und ein Abwasserrohr sowie einen leeren Aluminiumkoffer. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

