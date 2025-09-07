Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der K 43 bei Schillingen

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, 27.08.2025 wurde durch einen Streckenposten der Straßenmeisterei Hermeskeil festgestellt, dass ein Teil der Schutzplanke auf der K43 Gemarkung Schillingen in Fahrtrichtung Burg Heid beschädigt wurde. Aufgrund der vorliegenden Beschädigungen kann als Ursache dessen von einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ausgegangen werden. Eine entsprechende Strafanzeige gegen Unbekannt wurde durch die Polizeiinspektion Hermeskeil aufgenommen und befindet sich in Bearbeitung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-9151-0 zu melden.

