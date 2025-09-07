PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sonderkontrolle Illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen

POL-PDTR: Sonderkontrolle Illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Am 05.09.2025 fand unter der Einsatzleitung der Polizeiinspektion Trier fand im Stadtgebiet eine Sonderkontrolle in Bezug auf Poser/ illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen statt. Beteiligt waren Beamte unterschiedlicher Polizeidienststellen sowie der zentralen Bußgeldstelle Rheinland- Pfalz. Im Rahmen der Kontrollen wurden acht Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung und Betrug sowie 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hiervon kam es in 15 Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der kontrollierten Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
PHK Martin Schneider
Telefon: 0651-983-44150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 21:40

    POL-PDTR: Dumm gelaufen?

    Trier, Kürenzer Straße (ots) - Am 05.09.2025 kam es in den Abendstunden zu einer, nett ausgedrückt, unüberlegten Aktion zweier junger Männer. Während ein Polizeibeamter vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Trier stand, gingen sie an diesem in unmittelbarer Nähe vorbei. Es wurden mehrere verbotene Ausrufe in Verbindung mit der eindeutigen Erhebung des gestreckten rechten Arms getätigt. Der Beamte forderte die zwei Personen zu einer Kontrolle auf. Fluchtartig ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:28

    POL-PDTR: Kind nach Kollision mit Bus schwer verletzt

    Trier (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 04. September 2025 ereignete sich gegen 16.20 Uhr in der Ortslage Igel/Liersberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7jähriges Kind schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Rad fahrende Junge in einen Einmündungsbereich eingefahren und dort mit einem vorfahrtsberechtigten Bus kollidiert. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes sowie des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren