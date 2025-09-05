PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dumm gelaufen?

Trier, Kürenzer Straße (ots)

Am 05.09.2025 kam es in den Abendstunden zu einer, nett ausgedrückt, unüberlegten Aktion zweier junger Männer. Während ein Polizeibeamter vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Trier stand, gingen sie an diesem in unmittelbarer Nähe vorbei. Es wurden mehrere verbotene Ausrufe in Verbindung mit der eindeutigen Erhebung des gestreckten rechten Arms getätigt. Der Beamte forderte die zwei Personen zu einer Kontrolle auf. Fluchtartig liefen die Männer in die Dunkelheit weg. Mit mehreren Streifenwagen konnten sie keine 200 Meter weiter gestellt und fixiert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen einen der Männer zudem ein offener Haftbefehl vorlag. Zusammengefasst: dumm gelaufen, wenn man sich quasi "freiwillig" bei der Polizei zur Kontrolle aufnötigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
PHK Schneider, in Vertretung POK Roedel

Telefon: 0651-983-44150
pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 13:28

    POL-PDTR: Kind nach Kollision mit Bus schwer verletzt

    Trier (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 04. September 2025 ereignete sich gegen 16.20 Uhr in der Ortslage Igel/Liersberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7jähriges Kind schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Rad fahrende Junge in einen Einmündungsbereich eingefahren und dort mit einem vorfahrtsberechtigten Bus kollidiert. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes sowie des ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 21:39

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

    Morbach (ots) - Am Mittwoch, den 03.09.2025 gegen 15:15 Uhr, kam es auf der B269 zwischen Morbach und Gonzerath zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Zwei Transporter und zwei Motorräder befuhren in Kolonne die B269 aus Richtung Morbach kommend in Fahrtrichtung Gonzerath. Der zweite Transporter beabsichtigte den ersten Transporter zu überholen. Ein Motorrad beabsichtigte ebenfalls die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren