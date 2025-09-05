Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dumm gelaufen?

Trier, Kürenzer Straße (ots)

Am 05.09.2025 kam es in den Abendstunden zu einer, nett ausgedrückt, unüberlegten Aktion zweier junger Männer. Während ein Polizeibeamter vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Trier stand, gingen sie an diesem in unmittelbarer Nähe vorbei. Es wurden mehrere verbotene Ausrufe in Verbindung mit der eindeutigen Erhebung des gestreckten rechten Arms getätigt. Der Beamte forderte die zwei Personen zu einer Kontrolle auf. Fluchtartig liefen die Männer in die Dunkelheit weg. Mit mehreren Streifenwagen konnten sie keine 200 Meter weiter gestellt und fixiert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen einen der Männer zudem ein offener Haftbefehl vorlag. Zusammengefasst: dumm gelaufen, wenn man sich quasi "freiwillig" bei der Polizei zur Kontrolle aufnötigt.

