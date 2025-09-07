PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht am Marktplatz Idar - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am vergangenen Mittwochvormittag ereignete sich auf dem Marktplatz in Idar ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Opel Corse hinten links von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Idar-Oberstein unter 06781-5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN

Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon 06781 / 561-0
Telefax: 06131/4868-7739
piidar-oberstein@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

