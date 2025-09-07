POL-PDTR: Unfallflucht am Marktplatz Idar - Zeugen gesucht!
Idar-Oberstein (ots)
Am vergangenen Mittwochvormittag ereignete sich auf dem Marktplatz in Idar ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Opel Corse hinten links von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Idar-Oberstein unter 06781-5610 zu melden.
