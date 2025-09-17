PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gaststätte

Gummersbach (ots)

Einbrecher waren in der Nacht vom 15. auf den 16. September (Dienstag) in Dieringhausen unterwegs. In der Hohler Straße entglasten die Kriminellen eine Fensterscheibe und gelangten in die Räumlichkeiten einer Gaststätte. Die Einbrecher erbeuteten einen Laptop und mehrere Flaschen Spirituosen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

