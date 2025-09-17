Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher in Alperbrück unterwegs

In der Nacht von Montag (15. September) auf Dienstag sind Unbekannte in ein Fachgeschäft für Zierpflanzen und Gartenzubehör in Wiehl-Alperbrück eingebrochen. Die Kriminellen hebelten zunächst eine Außentür und anschließend mehrere Türen im Innenbereich auf. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie mehrere Spinde, öffneten Schränke und gewaltsam einen Tresor. Auch ein Kaffeeautomat wurde aufgebrochen und die Geldkassette entnommen. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung. Was sie erbeuteten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

