Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall in Gummersbach

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (16. September, 13:45 Uhr), an dem drei Autos beteiligt waren, wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Ein 69-jähriger Reichshofer war auf der Mühlenstraße in Fahrtrichtung der Gummersbacher Innenstadt unterwegs. Hinter dem 69-Jährigen fuhren ein 36-Jähriger aus Engelskirchen sowie ein 70-jähriger Gummersbacher. Aufgrund einer roten Ampel bremsten der Reichshofer und der Engelskirchener ihre Fahrzeuge ab. Der 70-jährige BMW-Fahrer fuhr auf das vor ihm abbremsende Auto auf. Durch die Kollision wurde der Mercedes des Engelskircheners auf den Ford des Reichshofers geschoben. Der 70-Jährige wurde schwer, sein 73 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Auch der 69-Jährige und der 36-Jährige trugen leichte Verletzungen davon. Der Reichshofer konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Die übrigen Unfallbeteiligten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Mühlenstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

