Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Diebstahl in Oberwiehl

Wiehl (ots)

Gegen 16:00 Uhr am Mittwoch (17. September) stellte ein 16-jähriger Wiehler sein Pedelec an einem Fahrradständer in der Straße "Am Hans-Teich" ab und sicherte es mit einem Spiralschloss. Als der 16-Jährige eine Stunde später zum Abstellort zurückkehrte, war sein Pedelec samt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers "Giant" in der Farbe Anthrazit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell