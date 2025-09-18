PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Diebstahl in Oberwiehl

Wiehl (ots)

Gegen 16:00 Uhr am Mittwoch (17. September) stellte ein 16-jähriger Wiehler sein Pedelec an einem Fahrradständer in der Straße "Am Hans-Teich" ab und sicherte es mit einem Spiralschloss. Als der 16-Jährige eine Stunde später zum Abstellort zurückkehrte, war sein Pedelec samt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers "Giant" in der Farbe Anthrazit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Mehrere Autos in Wohngebiet angegangen

    Wiehl (ots) - In der Nacht von Montag (15. September) auf Dienstag haben Unbekannte ihr Unwesen in Wiehl-Hengstenberg getrieben. In der Straße "Im Mauren Garten" schlugen sie die Seitenscheibe eines Autos ein, stahlen Bargeld und eine Trainingsjacke und durchwühlten ein weiteres unverschlossenes Fahrzeug. Im "Hessklöhweg" wurde aus einem unverschlossenen Auto eine leere Sporttasche gestohlen. Auch in der ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Auffahrunfall in Gummersbach

    Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (16. September, 13:45 Uhr), an dem drei Autos beteiligt waren, wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Ein 69-jähriger Reichshofer war auf der Mühlenstraße in Fahrtrichtung der Gummersbacher Innenstadt unterwegs. Hinter dem 69-Jährigen fuhren ein 36-Jähriger aus Engelskirchen sowie ein 70-jähriger Gummersbacher. Aufgrund einer roten Ampel ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Scheibe eingeschlagen und Armatur gestohlen

    Gummersbach (ots) - Zwischen 03:10 Uhr und 17:30 Uhr am vergangenen Dienstag (16. September) schlugen Unbekannte das Fenster zum Toilettenraum eines Seminargebäudes in der Hückeswagener Straße in Windhagen ein. Die Einbrecher demontierten und stahlen eine Armatur und ein Abwasserrohr sowie einen leeren Aluminiumkoffer. Sie entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren