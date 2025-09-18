Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tageswohnungseinbruch in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Am vergangenen Mittwoch (17. September) verschafften sich Unbekannte zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im Karl-Conrad-Weg, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten. Über den Heizungskeller gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, wo sie Schränke und Schubladen öffneten und durchwühlten. Die Kriminellen entkamen unerkannt und erbeuteten Bargeld sowie eine Schreckschusspistole. Es entstand ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell