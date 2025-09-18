PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tageswohnungseinbruch in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Am vergangenen Mittwoch (17. September) verschafften sich Unbekannte zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im Karl-Conrad-Weg, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten. Über den Heizungskeller gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, wo sie Schränke und Schubladen öffneten und durchwühlten. Die Kriminellen entkamen unerkannt und erbeuteten Bargeld sowie eine Schreckschusspistole. Es entstand ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Pedelec-Diebstahl in Oberwiehl

    Wiehl (ots) - Gegen 16:00 Uhr am Mittwoch (17. September) stellte ein 16-jähriger Wiehler sein Pedelec an einem Fahrradständer in der Straße "Am Hans-Teich" ab und sicherte es mit einem Spiralschloss. Als der 16-Jährige eine Stunde später zum Abstellort zurückkehrte, war sein Pedelec samt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers "Giant" in der Farbe Anthrazit. Hinweise nimmt das ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Mehrere Autos in Wohngebiet angegangen

    Wiehl (ots) - In der Nacht von Montag (15. September) auf Dienstag haben Unbekannte ihr Unwesen in Wiehl-Hengstenberg getrieben. In der Straße "Im Mauren Garten" schlugen sie die Seitenscheibe eines Autos ein, stahlen Bargeld und eine Trainingsjacke und durchwühlten ein weiteres unverschlossenes Fahrzeug. Im "Hessklöhweg" wurde aus einem unverschlossenen Auto eine leere Sporttasche gestohlen. Auch in der ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Auffahrunfall in Gummersbach

    Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (16. September, 13:45 Uhr), an dem drei Autos beteiligt waren, wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Ein 69-jähriger Reichshofer war auf der Mühlenstraße in Fahrtrichtung der Gummersbacher Innenstadt unterwegs. Hinter dem 69-Jährigen fuhren ein 36-Jähriger aus Engelskirchen sowie ein 70-jähriger Gummersbacher. Aufgrund einer roten Ampel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren