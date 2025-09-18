Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerverletzter Mofafahrer nach Zusammenstoß im Kreisverkehr

L336 Wiehl - Oberwiehl (ots)

Gegen 17:25 Uhr am Donnerstag (18. September) kam es an der Einmündung L336/Bremigwiese zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Mofa beteiligt waren. Ein 61-jähriger Reichshofer in seinem Pkw übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den bereits im Kreisverkehr befindlichen 18-jährigen Wiehler auf seinem Mofa. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 18-jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Pkw war noch fahrbereit, das Mofa wurde durch Bekannte abgeholt. Rettungskräfte brachten den 18-jährigen Wiehler in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

