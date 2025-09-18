PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13 Autos in Hückeswagen beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Hückeswagen (ots)

Zwischen dem 09. September (Dienstag), 18 Uhr, und dem 10. September (Mittwoch), 20 Uhr, trieben Unbekannte in der Brüder-Grimm-Straße in Hückeswagen ihr Unwesen. Die Kriminellen zerkratzten insgesamt an 13 Autos die rechte Fahrzeugseite. Die Autos standen alle geparkt am Fahrbahnrand bzw. in Parkbuchten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Unbekannte brechen in Kellerräume ein

    Gummersbach (ots) - In der Nacht vom 16. auf den 17. September (Mittwoch) waren Kriminelle in der Schillerstraße in Dieringhausen unterwegs. In einem Mehrfamilienhaus stahlen sie aus einem unverschlossenen Kellerraum eine Wasserpfeife und ein Zelt inklusive Umverpackung. An einem weiteren Kellerraum brachen sie das Vorhängeschloss auf und versuchten, einen dort abgestellten Elektroroller zu stehlen, scheiterten ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Unfallfahrer war betrunken

    Gummersbach (ots) - Beim Rückwärtsfahren touchierte ein 55-jähriger Autofahrer aus Gummersbach einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Zur Unfallaufnahme hinzugerufene Polizisten konnten bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Neben einer Blutprobe musste der Gummersbacher auch seinen Führerschein abgeben. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen (17. September) um 7:15 Uhr in der "Landstraße" in ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Tageswohnungseinbruch in Waldbröl

    Waldbröl (ots) - Am vergangenen Mittwoch (17. September) verschafften sich Unbekannte zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im Karl-Conrad-Weg, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten. Über den Heizungskeller gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, wo sie Schränke und Schubladen öffneten und durchwühlten. Die Kriminellen entkamen unerkannt und erbeuteten Bargeld sowie eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren