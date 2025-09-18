Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13 Autos in Hückeswagen beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Hückeswagen (ots)

Zwischen dem 09. September (Dienstag), 18 Uhr, und dem 10. September (Mittwoch), 20 Uhr, trieben Unbekannte in der Brüder-Grimm-Straße in Hückeswagen ihr Unwesen. Die Kriminellen zerkratzten insgesamt an 13 Autos die rechte Fahrzeugseite. Die Autos standen alle geparkt am Fahrbahnrand bzw. in Parkbuchten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

