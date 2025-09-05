Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Einbruchsversuch in Dillingen

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Saarbrücken/Dillingen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (04.09.2025) versuchten zwei Männer in ein Wohnhaus in Dillingen einzubrechen. Eine Zeugin informierte die Polizei. Nach kurzer Flucht nahmen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Saarlouis die Tatverdächtigen fest. Sie wurden in die JVA Ottweiler verbracht.

Gegen Mittag warfen zwei Männer aus dem Regionalverband Saarbrücken in der Saarlouiser Straße in Dillingen einen Pflasterstein durch die Terrassentür eines Einfamilienhauses. Anschließend versuchten sie die Tür mit einem Brecheisen aufzuhebeln. Eine Zeugin beobachtete die Beiden und sprach sie an, woraufhin die Tatverdächtigen flüchteten. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß nahmen die Polizeikräfte die Männer fest.

Gegen den 37-Jährigen bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Nichtantritt zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe. Die Fachdienststelle für Wohnungseinbruchsdiebstahl erwirkte gegen den 35-Jährigen über die Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen Vollstreckungshaftbefehl, da gegen ihn zuvor eine Bewährungsstrafe wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verhängt wurde. Beide wurden in die Justizvollzugsanstalt in Ottweiler eingeliefert.

