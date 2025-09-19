PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto

Lindlar (ots)

Ein 48-jähriger Mann aus Lindlar fuhr am Donnerstag (18. September) mit seinem Skoda auf der Kölner Straße (L299) in Fahrtrichtung "Dr.-Meinerzhagen-Straße". Ein 81-jähriger Pedelecfahrer aus Lindlar war in gleicher Richtung unterwegs, als es gegen 15:30 Uhr beim einem Fahrstreifenwechsel des 81-Jährigen zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Skoda kam. Der Pedelecfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Einbruch zur Tageszeit

    Wipperfürth (ots) - Am Donnerstag (18. September) zwischen 15 und 20 Uhr drangen Unbekannte über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Beverstraße ein. In den Räumlichkeiten öffneten sie Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Kettensäge gestohlen

    Waldbröl (ots) - Zwischen dem 17. September (Mittwoch), 15 Uhr, und dem 18. September, 10 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Gartenhütte in der Straße "Im Bungerd". Die Einbrecher stahlen eine Kettensäge des Herstellers "Stihl" (Modell: MSA 161T). Sie entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 18:57

    POL-GM: Schwerverletzter Mofafahrer nach Zusammenstoß im Kreisverkehr

    L336 Wiehl - Oberwiehl (ots) - Gegen 17:25 Uhr am Donnerstag (18. September) kam es an der Einmündung L336/Bremigwiese zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Mofa beteiligt waren. Ein 61-jähriger Reichshofer in seinem Pkw übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den bereits im Kreisverkehr befindlichen 18-jährigen Wiehler auf seinem Mofa. Dabei kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren