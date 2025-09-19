Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto
Lindlar (ots)
Ein 48-jähriger Mann aus Lindlar fuhr am Donnerstag (18. September) mit seinem Skoda auf der Kölner Straße (L299) in Fahrtrichtung "Dr.-Meinerzhagen-Straße". Ein 81-jähriger Pedelecfahrer aus Lindlar war in gleicher Richtung unterwegs, als es gegen 15:30 Uhr beim einem Fahrstreifenwechsel des 81-Jährigen zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Skoda kam. Der Pedelecfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.
